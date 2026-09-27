ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев с электроэнергией. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 600 В·А, что позволяет ему эффективно поддерживать работу подключенных устройств при кратковременных отключениях электричества. ИБП Powercom включает в себя 5 розеток, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что гарантирует бесперебойную работу важных приборов и устройств. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что значительно повышает уровень безопасности вашей техники. Устройство обладает компактным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет легко интегрировать его в любые серверные стойки или использовать в качестве автономного устройства. ИБП имеет конструкцию с одной фазой и вырабатывает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства стандартных задач. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, обеспечивая надежную защиту от скачков напряжения. Быстрое время переключения на батарею (всего 4 мс) минимизирует риски отключения техники. С весом в 9,2 кг ИБП Powercom является сбалансированным решением для различных сред, предлагая сочетание надежности, эффективности и защиты оборудования. Бренд Powercom давно известен на рынке благодаря качественной продукции и инновационным подходам в решении задач энергоснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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