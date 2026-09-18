ИБП Ippon Back Power Pro II 600
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II 600
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon являются надежным решением для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом характеристик, которые обеспечивают высокую эффективность и удобство использования. С максимальной полной мощностью 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, данный ИБП способен справиться с подключением множества устройств одновременно, предоставляя им стабильное электроснабжение. Всего в этом ИБП предусмотрено 4 розетки, все из которых снабжаются питанием от батареи, что делает его идеальным выбором для подключения важной электроники. Скорость переключения на батарею составляет всего 6 миллисекунд, что позволяет избежать потери данных и сбоев в работе устройств. Кроме того, ИБП оснащен защитой для локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительный уровень безопасности от возможных повреждений из-за скачков напряжения. Устройство поддерживает работу с входным напряжением до 290 В, что позволяет ему стабильно функционировать даже при нестабильной сети. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивость и позволяет экономить место в рабочем пространстве. Тип батареи в данном устройстве — свинцово-кислотный, что гарантирует длительный срок службы и надёжность. Вес ИБП составляет 4,8 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в любом удобном месте. Бренд Ippon зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, и этот продукт не является исключением, предоставляя надежное решение для обеспечения безопасности и стабильной работы ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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