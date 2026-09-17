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ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320

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ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 1
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 2
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 3
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 4
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 5
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 6
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 7
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 8
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 9
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 10
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
20
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 4
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 5
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 6
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 7
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 8
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 9
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 10
  • ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55705
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320
7 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
20
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 х 278 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
5.86

Описание товара ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom отличаются надежностью и эффективностью, предлагая вашим устройствам защиту от перебоев в электроснабжении. Эта модель представлена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает высокое качество энергоснабжения и защиту от колебаний напряжения. ИБП от Powercom поддерживает активную мощность до 600 Вт и полную мощность до 1000 В·А, позволяя подключать различные устройства, которые требуют стабильного электроснабжения. Устройство поддерживает однофазное подключение и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных электронных устройств. Особенностью этой модели является наличие защиты локальной сети, что предотвращает повреждение сетевого оборудования от перепадов напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенное реагирование на отключение сетевого питания и поддержание работы подключенных устройств. ИБП Powercom оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей автономную работу до 20 минут при полной нагрузке, что дает достаточно времени для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Диапазон входного напряжения составляет от 160 В до 285 В, что позволяет устройству корректно функционировать даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Устройство оборудовано розетками типа C13, что обеспечивает простое и удобное подключение различных электронных устройств. Этот ИБП является идеальным решением для дома и офиса, обеспечивая защиту от нежелательных сбоев в электроснабжении и продлевая срок службы подключенной техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
20
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 х 278 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom отличаются надежностью и эффективностью, предлагая вашим устройствам защиту от перебоев в электроснабжении. Эта модель представлена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает высокое качество энергоснабжения и защиту от колебаний напряжения. ИБП от Powercom поддерживает активную мощность до 600 Вт и полную мощность до 1000 В·А, позволяя подключать различные устройства, которые требуют стабильного электроснабжения. Устройство поддерживает однофазное подключение и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных электронных устройств. Особенностью этой модели является наличие защиты локальной сети, что предотвращает повреждение сетевого оборудования от перепадов напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенное реагирование на отключение сетевого питания и поддержание работы подключенных устройств. ИБП Powercom оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей автономную работу до 20 минут при полной нагрузке, что дает достаточно времени для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Диапазон входного напряжения составляет от 160 В до 285 В, что позволяет устройству корректно функционировать даже при значительных колебаниях напряжения в сети. Устройство оборудовано розетками типа C13, что обеспечивает простое и удобное подключение различных электронных устройств. Этот ИБП является идеальным решением для дома и офиса, обеспечивая защиту от нежелательных сбоев в электроснабжении и продлевая срок службы подключенной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320 - по цене 7500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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