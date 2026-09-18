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ИБП CyberPower BS450E купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower BS450E

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ИБП CyberPower BS450E - фото 1
ИБП CyberPower BS450E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
270
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower BS450E - фото 1
  • ИБП CyberPower BS450E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294825
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
270
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
130
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х16
Вес, кг.
4.38

Описание товара ИБП CyberPower BS450E

Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower предлагают надежную защиту и стабильное питание для ваших электронных устройств. Эта модель весом 4,2 кг обладает активной мощностью в 270 Вт и полной мощностью в 450 В·А, что делает ее подходящей для обеспечения энергией офисного оборудования или домашней техники. ИБП CyberPower оснащен 8 розетками, из которых 4 имеют питание от батареи, позволяя обеспечить критически важные устройства непрерывным питанием. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что защищает подключенные устройства от резких скачков напряжения и помогает предотвратить повреждения от перенапряжения. Линейно-интерактивная топология обеспечивает оптимальную регулировку напряжения и быстрый переход на батарейное питание в случае перебоев с энергоснабжением — менее чем за 4 мс. При этом, время работы ИБП при полной нагрузке составляет до 1 минуты, что дает время для завершения работы или сохранения данных. Встроенная защита сетей локальной работы также помогает уберечь ваши устройства от сетевых угроз. В удобном форм-факторе Tower и с одной фазой входного напряжения, этот ИБП идеально подойдет для использования в условиях ограниченного пространства. Модифицированная синусоида выходного сигнала поддерживает питание устройств с импульсными блоками питания, что делает его универсальным решением для большинства пользователей. CyberPower обеспечивает высокое качество и надежность, делая этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower BS450E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
270
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
130
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower предлагают надежную защиту и стабильное питание для ваших электронных устройств. Эта модель весом 4,2 кг обладает активной мощностью в 270 Вт и полной мощностью в 450 В·А, что делает ее подходящей для обеспечения энергией офисного оборудования или домашней техники. ИБП CyberPower оснащен 8 розетками, из которых 4 имеют питание от батареи, позволяя обеспечить критически важные устройства непрерывным питанием. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что защищает подключенные устройства от резких скачков напряжения и помогает предотвратить повреждения от перенапряжения. Линейно-интерактивная топология обеспечивает оптимальную регулировку напряжения и быстрый переход на батарейное питание в случае перебоев с энергоснабжением — менее чем за 4 мс. При этом, время работы ИБП при полной нагрузке составляет до 1 минуты, что дает время для завершения работы или сохранения данных. Встроенная защита сетей локальной работы также помогает уберечь ваши устройства от сетевых угроз. В удобном форм-факторе Tower и с одной фазой входного напряжения, этот ИБП идеально подойдет для использования в условиях ограниченного пространства. Модифицированная синусоида выходного сигнала поддерживает питание устройств с импульсными блоками питания, что делает его универсальным решением для большинства пользователей. CyberPower обеспечивает высокое качество и надежность, делая этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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