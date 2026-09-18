ИБП CyberPower BS450E
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower BS450E
Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower предлагают надежную защиту и стабильное питание для ваших электронных устройств. Эта модель весом 4,2 кг обладает активной мощностью в 270 Вт и полной мощностью в 450 В·А, что делает ее подходящей для обеспечения энергией офисного оборудования или домашней техники. ИБП CyberPower оснащен 8 розетками, из которых 4 имеют питание от батареи, позволяя обеспечить критически важные устройства непрерывным питанием. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что защищает подключенные устройства от резких скачков напряжения и помогает предотвратить повреждения от перенапряжения. Линейно-интерактивная топология обеспечивает оптимальную регулировку напряжения и быстрый переход на батарейное питание в случае перебоев с энергоснабжением — менее чем за 4 мс. При этом, время работы ИБП при полной нагрузке составляет до 1 минуты, что дает время для завершения работы или сохранения данных. Встроенная защита сетей локальной работы также помогает уберечь ваши устройства от сетевых угроз. В удобном форм-факторе Tower и с одной фазой входного напряжения, этот ИБП идеально подойдет для использования в условиях ограниченного пространства. Модифицированная синусоида выходного сигнала поддерживает питание устройств с импульсными блоками питания, что делает его универсальным решением для большинства пользователей. CyberPower обеспечивает высокое качество и надежность, делая этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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