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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 3
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 4
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)
7 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123x189x345 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.68

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)

ИБП ExeGate SpecialPro серии UNB выполнен в прочном металлическом корпусе и относится к моделям линейно-интерактивного типа. Он обеспечивает надежную защиту различного подключенного оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. Одна из особенностей ExeGate SpecialPro – система автоматической регулировки напряжения. В качестве источника автономной работы могут устанавливаться свинцово-кислотные батареи. Многоцветный световой индикатор оповещает о состоянии работы устройства.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Все ИБП этой серии обладают высоким уровнем механической защиты за счет использования стального корпуса, выполнены по линейно-интерактивной схеме, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 C13.
Активная мощность, Вт
950
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
123x189x345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП ExeGate SpecialPro серии UNB выполнен в прочном металлическом корпусе и относится к моделям линейно-интерактивного типа. Он обеспечивает надежную защиту различного подключенного оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. Одна из особенностей ExeGate SpecialPro – система автоматической регулировки напряжения. В качестве источника автономной работы могут устанавливаться свинцово-кислотные батареи. Многоцветный световой индикатор оповещает о состоянии работы устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro UNB-1600.LED.AVR.4SH (EP285508RUS) - по цене 7580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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