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ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD

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ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 4
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 5
ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
330
Полная мощность, ВА
550
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 4
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 5
  • ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288312
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
13 минут батарейной поддержки при нагрузке 150Вт
Активная мощность, Вт
330
Полная мощность, ВА
550
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285 x 103 x 232 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х17
Вес, кг.
6.8

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,8 кг обеспечивает быстрое переключение на батарею за 4 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе подключенного оборудования. Данное устройство имеет форм-фактор Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает высокий уровень надежности и эффективности. ИБП поддерживает локальную сеть и телефонную линию, обеспечивая защиту не только электроприборов, но и коммуникационного оборудования от молний и напряженных скачков. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что гарантирует надежную защиту в случае сильных перегрузок. С полной мощностью 550 В·А и активной мощностью 330 Вт, этот ИБП подходит для использования в офисах и домашних условиях, где требуется поддержание стабильности работы техники. Устройство работает с одним источником фаз и производит модифицированную синусоиду напряжения, что делает его подходящим выбором для большинства стандартных электронных устройств. ИБП Powercom способен работать при входном напряжении от 160 В до 290 В, что позволяет ему адаптироваться к колебаниям в электросети, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Благодаря своим характеристикам и надежности, этот источник бесперебойного питания является отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев электричества.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
13 минут батарейной поддержки при нагрузке 150Вт
Активная мощность, Вт
330
Полная мощность, ВА
550
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285 x 103 x 232 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,8 кг обеспечивает быстрое переключение на батарею за 4 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе подключенного оборудования. Данное устройство имеет форм-фактор Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает высокий уровень надежности и эффективности. ИБП поддерживает локальную сеть и телефонную линию, обеспечивая защиту не только электроприборов, но и коммуникационного оборудования от молний и напряженных скачков. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что гарантирует надежную защиту в случае сильных перегрузок. С полной мощностью 550 В·А и активной мощностью 330 Вт, этот ИБП подходит для использования в офисах и домашних условиях, где требуется поддержание стабильности работы техники. Устройство работает с одним источником фаз и производит модифицированную синусоиду напряжения, что делает его подходящим выбором для большинства стандартных электронных устройств. ИБП Powercom способен работать при входном напряжении от 160 В до 290 В, что позволяет ему адаптироваться к колебаниям в электросети, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Благодаря своим характеристикам и надежности, этот источник бесперебойного питания является отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев электричества.
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