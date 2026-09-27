ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-550U LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,8 кг обеспечивает быстрое переключение на батарею за 4 мс, что минимизирует риск потери данных и сбоев в работе подключенного оборудования. Данное устройство имеет форм-фактор Tower и использует линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает высокий уровень надежности и эффективности. ИБП поддерживает локальную сеть и телефонную линию, обеспечивая защиту не только электроприборов, но и коммуникационного оборудования от молний и напряженных скачков. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что гарантирует надежную защиту в случае сильных перегрузок. С полной мощностью 550 В·А и активной мощностью 330 Вт, этот ИБП подходит для использования в офисах и домашних условиях, где требуется поддержание стабильности работы техники. Устройство работает с одним источником фаз и производит модифицированную синусоиду напряжения, что делает его подходящим выбором для большинства стандартных электронных устройств. ИБП Powercom способен работать при входном напряжении от 160 В до 290 В, что позволяет ему адаптироваться к колебаниям в электросети, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. Благодаря своим характеристикам и надежности, этот источник бесперебойного питания является отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев электричества.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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