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ИБП Impuls Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80103) купить с доставкой в Москве
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ИБП Impuls Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80103)

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ИБП Impuls Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80103)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557241
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
4.9

Описание товара ИБП Impuls Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80103)

ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 имеет панель управления, выполненную на интеллектуальных микропроцессорах, повышающий и понижающий AVR, встроенный коммуникационный USB порт, функцию холодного старта. Сочетание этих составляющих делает это устройство идеальным решением для защиты домашней техники и небольших офисов. В ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 также встроена USB зарядка, которая дает возможность напрямую подключать и заряжать от него мобильный телефон, планшет и другие устройства USB.

Отзывы о товаре ИБП Impuls Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80103)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 имеет панель управления, выполненную на интеллектуальных микропроцессорах, повышающий и понижающий AVR, встроенный коммуникационный USB порт, функцию холодного старта. Сочетание этих составляющих делает это устройство идеальным решением для защиты домашней техники и небольших офисов. В ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 также встроена USB зарядка, которая дает возможность напрямую подключать и заряжать от него мобильный телефон, планшет и другие устройства USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Impuls Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80103) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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