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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02) купить с доставкой в Москве
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02)
7 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
6

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02)

Линейно-интерактивный ИБП мощностью 800 ВА для защиты персональных компьютеров от нарушения электроснабжения и помех в электросети. Светодиодная индикация режимов работы. Большое количество выходных розеток Schuko. Коммуникационный порт USB для управления электропитанием компьютера.

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Описание
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 800 ВА для защиты персональных компьютеров от нарушения электроснабжения и помех в электросети. Светодиодная индикация режимов работы. Большое количество выходных розеток Schuko. Коммуникационный порт USB для управления электропитанием компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 480W (АПСМ.435241.009-02) – стоимость товара 7490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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