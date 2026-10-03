ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электричестве. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается высоким качеством и надежностью, что делает его отличным выбором как для дома, так и для офиса. С компактным форм-фактором Tower, данная модель удобно разместится даже в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 4,5 кг, что позволяет легко переносить его при необходимости. ИБП обеспечивает активную мощность до 360 Вт, обладая полной мощностью в 1000 В·А. Особенностью этого ИБП является наличие защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность для подключенных устройств. Однако защита телефонной линии в данной модели не предусмотрена. Устройство оснащено тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько приборов одновременно. Общая поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, обеспечивая эффективную защиту от скачков напряжения. ИБП Powercom переключается на батарею за 2 мс, что минимизирует риск потери данных и предотвращает сбои в работе устройств. Он работает с модифицированной синусоидой, что является оптимальным решением для большинства бытовых и офисных приборов. С Powercom вы можете быть уверены в стабильной работе вашей техники даже при непредвиденных отключениях электроэнергии.
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