Top.Mail.Ru
ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - фото 1
ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - фото 2
ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W
7 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
5.15

Описание товара ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электричестве. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается высоким качеством и надежностью, что делает его отличным выбором как для дома, так и для офиса. С компактным форм-фактором Tower, данная модель удобно разместится даже в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 4,5 кг, что позволяет легко переносить его при необходимости. ИБП обеспечивает активную мощность до 360 Вт, обладая полной мощностью в 1000 В·А. Особенностью этого ИБП является наличие защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность для подключенных устройств. Однако защита телефонной линии в данной модели не предусмотрена. Устройство оснащено тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько приборов одновременно. Общая поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, обеспечивая эффективную защиту от скачков напряжения. ИБП Powercom переключается на батарею за 2 мс, что минимизирует риск потери данных и предотвращает сбои в работе устройств. Он работает с модифицированной синусоидой, что является оптимальным решением для большинства бытовых и офисных приборов. С Powercom вы можете быть уверены в стабильной работе вашей техники даже при непредвиденных отключениях электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электричестве. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается высоким качеством и надежностью, что делает его отличным выбором как для дома, так и для офиса. С компактным форм-фактором Tower, данная модель удобно разместится даже в ограниченном пространстве. Вес устройства составляет 4,5 кг, что позволяет легко переносить его при необходимости. ИБП обеспечивает активную мощность до 360 Вт, обладая полной мощностью в 1000 В·А. Особенностью этого ИБП является наличие защиты локальной сети, что обеспечивает дополнительную безопасность для подключенных устройств. Однако защита телефонной линии в данной модели не предусмотрена. Устройство оснащено тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько приборов одновременно. Общая поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, обеспечивая эффективную защиту от скачков напряжения. ИБП Powercom переключается на батарею за 2 мс, что минимизирует риск потери данных и предотвращает сбои в работе устройств. Он работает с модифицированной синусоидой, что является оптимальным решением для большинства бытовых и офисных приборов. С Powercom вы можете быть уверены в стабильной работе вашей техники даже при непредвиденных отключениях электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom RPT-1000A EURO 600W - по цене 7110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...