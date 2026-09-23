Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BV650I-GR 650ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Данную модель ИБП можно описать через ряд ключевых характеристик, которые делают ее оптимальным выбором для домашних пользователей и небольших офисов. Данный ИБП имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для размещения на полу или на столе. Он использует линейно-интерактивную топологию, позволяющую эффективно справляться с колебаниями напряжения без участия батареи, тем самым продлевая ее срок службы. С полным значением мощностью 650 В·А и активной мощностью 375 Вт, этот ИБП способен обеспечить резервное питание для нескольких небольших устройств. Время переключения на батарею составляет всего 10 мс, что позволяет защитить подключенные приборы от любых кратковременных перебоев. ИБП оснащен модифицированной синусоидой формы выходного напряжения, что подходит для большинства бытовых устройств. С одним количеством фаз, он рассчитан на широкий диапазон входного напряжения от 170 В до 280 В, что обеспечивает уверенную защиту даже в условиях нестабильной электросети. Этот ИБП использует свинцово-кислотную батарею, обеспечивая до 1 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы оборудования или его перевода на автономные источники питания. Подключение устройств осуществляется через розетки типа EURO (CEE 7), что делает его удобным для использования в большинстве стран Европы. С весом всего 4,5 кг, данный ИБП является компактным и достаточно легким для удобной установки в любых условиях эксплуатации. APC всегда славилась своей надежностью и качеством, и это устройство не является исключением, предлагая пользователям уверенность в защите их электронного оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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