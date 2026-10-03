ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях и малых офисах. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и рассчитано на подключение через две розетки. Оно обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 4 мс в случае отключения электроэнергии, что минимизирует риск потери данных и сбоя работы устройств. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы. Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой формы напряжения гарантирует стабилизацию входного напряжения в диапазоне от 165 до 300 В, что позволяет защитить подключенное оборудование от перепадов и внезапных скачков напряжения. Источник питания оснащен свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу. С весом всего 5 кг, POWERMAN легко устанавливается и переносится, что делает его практичным решением для многих пользователей. Бренд POWERMAN на протяжении многих лет зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, и эта модель не исключение.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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