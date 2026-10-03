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ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951)

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ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644760
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х15
Вес, кг.
5.2

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях и малых офисах. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и рассчитано на подключение через две розетки. Оно обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 4 мс в случае отключения электроэнергии, что минимизирует риск потери данных и сбоя работы устройств. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы. Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой формы напряжения гарантирует стабилизацию входного напряжения в диапазоне от 165 до 300 В, что позволяет защитить подключенное оборудование от перепадов и внезапных скачков напряжения. Источник питания оснащен свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу. С весом всего 5 кг, POWERMAN легко устанавливается и переносится, что делает его практичным решением для многих пользователей. Бренд POWERMAN на протяжении многих лет зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, и эта модель не исключение.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 850 Plus Shuko Line-interactive 480W (6150951)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, что делает ее идеальной для использования в домашних условиях и малых офисах. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и рассчитано на подключение через две розетки. Оно обеспечивает мгновенное переключение на батарею за 4 мс в случае отключения электроэнергии, что минимизирует риск потери данных и сбоя работы устройств. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы. Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой формы напряжения гарантирует стабилизацию входного напряжения в диапазоне от 165 до 300 В, что позволяет защитить подключенное оборудование от перепадов и внезапных скачков напряжения. Источник питания оснащен свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу. С весом всего 5 кг, POWERMAN легко устанавливается и переносится, что делает его практичным решением для многих пользователей. Бренд POWERMAN на протяжении многих лет зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, и эта модель не исключение.
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