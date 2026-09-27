ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868)
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Характеристики
Описание товара ИБП SVEN Pro 1000 (SV-013868)
Источники бесперебойного питания Sven — надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обеспечивает стабильную работу ваших устройств даже в условиях нестабильного напряжения. Благодаря активной мощности 720 Вт и полной мощности 1000 В·А, ИБП Sven способен поддерживать работу подключенного оборудования до трех минут при полной нагрузке. Встроенные батареи обеспечат продолжение работы, предоставляя время для безопасного завершения работы или сохранения важных данных. Этот ИБП оборудован тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать до трех устройств. Защита локальной сети и телефонной линии гарантирует дополнительный уровень безопасности для подключенного оборудования, предотвращая риски повреждения из-за скачков напряжения и других сбоев. С быстродействием 6 мс при переключении на батарею, устройства, подключенные к ИБП Sven, не испытывают потерь в производительности. Минимальное входное напряжение составляет 175 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильного электропитания. ИБП Sven весит 8,7 кг и использует модифицированную синусоиду в качестве формы напряжения, что подходяще для большинства бытовых и офисных приборов. Это надежный выбор для защиты вашей техники от непредвиденных сбоев в сети электропитания. Бренд Sven гарантирует качество и долговечность своей продукции.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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