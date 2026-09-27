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ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный

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ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 2
ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 3
ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 2
  • ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 3
  • ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 67231
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный

Источник бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. С весом 6,9 кг и активной мощностью 390 Вт, этот линейно-интерактивный ИБП поддерживает стабильность работы вашего оборудования, обеспечивая полную мощность до 650 В·А. Powercom предлагает все необходимое для безопасности ваших устройств: защита локальной сети и телефонной линии предотвращает повреждения, вызванные внезапными перепадами напряжения. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. Общая поглощаемая энергия импульсов составляет 800 Дж, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений и электрических разрядов. С форм-фактором типа Tower, этот ИБП легко интегрируется в рабочее пространство. При переходе на батарейное питание время переключения составляет всего 4 мс, благодаря чему ваши устройства продолжают работать без перебоев. Powercom использует модифицированную синусоиду, что подходит для защиты компьютеров, серверов и другой чувствительной электроники. Это однозначно выбор для тех, кто ищет эффективный и надежный источник бесперебойного питания для дома или офиса.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-650U 390Вт 650ВА, черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285х103х232 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании. С весом 6,9 кг и активной мощностью 390 Вт, этот линейно-интерактивный ИБП поддерживает стабильность работы вашего оборудования, обеспечивая полную мощность до 650 В·А. Powercom предлагает все необходимое для безопасности ваших устройств: защита локальной сети и телефонной линии предотвращает повреждения, вызванные внезапными перепадами напряжения. Устройство оснащено восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать несколько устройств одновременно. Общая поглощаемая энергия импульсов составляет 800 Дж, обеспечивая надежную защиту от перенапряжений и электрических разрядов. С форм-фактором типа Tower, этот ИБП легко интегрируется в рабочее пространство. При переходе на батарейное питание время переключения составляет всего 4 мс, благодаря чему ваши устройства продолжают работать без перебоев. Powercom использует модифицированную синусоиду, что подходит для защиты компьютеров, серверов и другой чувствительной электроники. Это однозначно выбор для тех, кто ищет эффективный и надежный источник бесперебойного питания для дома или офиса.
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Доставка
Отзывы


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