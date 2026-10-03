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Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 
Начислим 265 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256990
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Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
13 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х16
Вес, кг.
6.85

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что позволяет эффективно обеспечивать электроэнергией подключенные устройства в случае отключения электроснабжения. CyberPower оснащен восемью розетками, из которых четыре подключены к батарее, что гарантирует дополнительное время для безопасного завершения работы и сохранения данных при отсутствии внешнего питания. Кроме того, устройство обеспечивает дополнительную защиту благодаря функциям защиты локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для сохранности данных при перегрузках и скачках напряжения. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и весит 6,5 кг, что делает его компактным и простым в установке. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что способствует эффективной защите подключенного оборудования от резких скачков напряжения. Переход на питание от батареи осуществляется всего за 4 мс, что практически исключает вероятность сбоев в работе техники. Устройство функционирует с модифицированной синусоидой и поддерживает однофазную нагрузку, что делает его идеальным выбором для использования в офисах и домашних условиях. CyberPower сочетает в себе передовые технологии и качество, что подтверждает репутация бренда, и предлагает эффективное решение для обеспечения беспрерывного питания вашей электроники.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что позволяет эффективно обеспечивать электроэнергией подключенные устройства в случае отключения электроснабжения. CyberPower оснащен восемью розетками, из которых четыре подключены к батарее, что гарантирует дополнительное время для безопасного завершения работы и сохранения данных при отсутствии внешнего питания. Кроме того, устройство обеспечивает дополнительную защиту благодаря функциям защиты локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для сохранности данных при перегрузках и скачках напряжения. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и весит 6,5 кг, что делает его компактным и простым в установке. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что способствует эффективной защите подключенного оборудования от резких скачков напряжения. Переход на питание от батареи осуществляется всего за 4 мс, что практически исключает вероятность сбоев в работе техники. Устройство функционирует с модифицированной синусоидой и поддерживает однофазную нагрузку, что делает его идеальным выбором для использования в офисах и домашних условиях. CyberPower сочетает в себе передовые технологии и качество, что подтверждает репутация бренда, и предлагает эффективное решение для обеспечения беспрерывного питания вашей электроники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD - стоимость товара 13010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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