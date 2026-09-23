Описание товара ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)

Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежные решения для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом ИБП обеспечивает оптимальный баланс между стоимостью и эффективностью, что делает её подходящей для использования в домашних условиях и небольших офисах. Характеристики этой модели впечатляют: устройство имеет полную мощность 1500 В·А и активную мощность в 900 Вт, что позволяет легко справляться с нагрузками различных устройств. Отличительной особенностью является его компактный форм-фактор Tower, который облегчает размещение в любом удобном для пользователя месте. Весит ИБП всего 9,5 кг, что делает его достаточно мобильным. Он предлагает быструю реакцию на перебои в электросети, переходя в режим работы от батареи всего за 4 мс. Однако, стоит учитывать, что время автономной работы при полной нагрузке составляет одну минуту, что предполагает необходимость быстрого отключения оборудования или наличия резервного генератора для длительных отключений. Минимальное и максимальное входное напряжение варьируются от 162 В до 290 В, что позволяет устройству стабилизировать подаваемую мощность и защищать технику от перепадов напряжения. Стоит отметить, что защита от перенапряжений локальной сети или телефонной линии в этой модели отсутствует. С типом модифицированной синусоиды на выходе, ИБП прекрасно подходит для устройств, которые не чувствительны к качеству сигнала, таких как персональные компьютеры или офисная техника. Бренд «Импульс» славится своей надежностью и качеством, что подтверждают многочисленные пользователи по всему миру.