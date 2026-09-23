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ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) купить с доставкой в Москве
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ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)

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ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) - фото 2
ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) - фото 2
  • ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 670 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557254
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Загружаем...
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ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)
13 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
9.8

Описание товара ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)

Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежные решения для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом ИБП обеспечивает оптимальный баланс между стоимостью и эффективностью, что делает её подходящей для использования в домашних условиях и небольших офисах. Характеристики этой модели впечатляют: устройство имеет полную мощность 1500 В·А и активную мощность в 900 Вт, что позволяет легко справляться с нагрузками различных устройств. Отличительной особенностью является его компактный форм-фактор Tower, который облегчает размещение в любом удобном для пользователя месте. Весит ИБП всего 9,5 кг, что делает его достаточно мобильным. Он предлагает быструю реакцию на перебои в электросети, переходя в режим работы от батареи всего за 4 мс. Однако, стоит учитывать, что время автономной работы при полной нагрузке составляет одну минуту, что предполагает необходимость быстрого отключения оборудования или наличия резервного генератора для длительных отключений. Минимальное и максимальное входное напряжение варьируются от 162 В до 290 В, что позволяет устройству стабилизировать подаваемую мощность и защищать технику от перепадов напряжения. Стоит отметить, что защита от перенапряжений локальной сети или телефонной линии в этой модели отсутствует. С типом модифицированной синусоиды на выходе, ИБП прекрасно подходит для устройств, которые не чувствительны к качеству сигнала, таких как персональные компьютеры или офисная техника. Бренд «Импульс» славится своей надежностью и качеством, что подтверждают многочисленные пользователи по всему миру.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежные решения для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Модель с линейно-интерактивным типом ИБП обеспечивает оптимальный баланс между стоимостью и эффективностью, что делает её подходящей для использования в домашних условиях и небольших офисах. Характеристики этой модели впечатляют: устройство имеет полную мощность 1500 В·А и активную мощность в 900 Вт, что позволяет легко справляться с нагрузками различных устройств. Отличительной особенностью является его компактный форм-фактор Tower, который облегчает размещение в любом удобном для пользователя месте. Весит ИБП всего 9,5 кг, что делает его достаточно мобильным. Он предлагает быструю реакцию на перебои в электросети, переходя в режим работы от батареи всего за 4 мс. Однако, стоит учитывать, что время автономной работы при полной нагрузке составляет одну минуту, что предполагает необходимость быстрого отключения оборудования или наличия резервного генератора для длительных отключений. Минимальное и максимальное входное напряжение варьируются от 162 В до 290 В, что позволяет устройству стабилизировать подаваемую мощность и защищать технику от перепадов напряжения. Стоит отметить, что защита от перенапряжений локальной сети или телефонной линии в этой модели отсутствует. С типом модифицированной синусоиды на выходе, ИБП прекрасно подходит для устройств, которые не чувствительны к качеству сигнала, таких как персональные компьютеры или офисная техника. Бренд «Импульс» славится своей надежностью и качеством, что подтверждают многочисленные пользователи по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211) - стоимость товара 13670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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