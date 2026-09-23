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ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400 купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400

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ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400 - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400 - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400
13 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, г.
850

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих его эффективность и удобство использования. С активной мощностью в 480 Вт и полной мощностью до 800 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу вашего оборудования в течение достаточно длительного времени. Хотя при полной нагрузке время автономной работы составляет около 2 минут, это вполне достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. ИБП от Бастион оснащен защитой телефонной линии, что является дополнительным преимуществом для обеспечения безопасности связи. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что позволяет защищать ваше оборудование от возможных перепадов напряжения и синусоидальных искажений. Компактный и удобный в использовании, ИБП Бастион имеет общий вес 4,9 кг и может легко разместиться в любом удобном для вас месте благодаря своему башенному форм-фактору. Время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на отключение электроэнергии, минимизируя риск потери данных. ИБП оснащён двумя розетками и поддерживает работу в однофазной сети. Несмотря на отсутствие защиты локальной сети, его возможности защиты и стабильной подачи энергии делают его отличным выбором для домашнего или офисного использования. С модифицированной синусоидой напряжения, он отлично справляется с задачами по питанию ваших устройств. Бренд Бастион гарантирует высокое качество и надежность продукции.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих его эффективность и удобство использования. С активной мощностью в 480 Вт и полной мощностью до 800 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу вашего оборудования в течение достаточно длительного времени. Хотя при полной нагрузке время автономной работы составляет около 2 минут, это вполне достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. ИБП от Бастион оснащен защитой телефонной линии, что является дополнительным преимуществом для обеспечения безопасности связи. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что позволяет защищать ваше оборудование от возможных перепадов напряжения и синусоидальных искажений. Компактный и удобный в использовании, ИБП Бастион имеет общий вес 4,9 кг и может легко разместиться в любом удобном для вас месте благодаря своему башенному форм-фактору. Время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на отключение электроэнергии, минимизируя риск потери данных. ИБП оснащён двумя розетками и поддерживает работу в однофазной сети. Несмотря на отсутствие защиты локальной сети, его возможности защиты и стабильной подачи энергии делают его отличным выбором для домашнего или офисного использования. С модифицированной синусоидой напряжения, он отлично справляется с задачами по питанию ваших устройств. Бренд Бастион гарантирует высокое качество и надежность продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Бастион SKAT-UPS 800/400 - этот товар вы можете купить по цене 13660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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