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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,2БА.6-11 720W (АПСМ.435241.010-01) купить с доставкой в Москве
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,2БА.6-11 720W (АПСМ.435241.010-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,2БА.6-11 720W (АПСМ.435241.010-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644709
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
9.3

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,2БА.6-11 720W (АПСМ.435241.010-01)

Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,2БА.6-11 720W (АПСМ.435241.010-01)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Описание
Станет идеальным решением для защиты телекоммуникационного компьютерного оборудования от внезапных неполадок электрической сети. Модель характеризуется широким диапазоном входного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ1,2БА.6-11 720W (АПСМ.435241.010-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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