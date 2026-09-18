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ИБП Powerman Smart 800 INV купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Smart 800 INV

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ИБП Powerman Smart 800 INV - фото 3
ИБП Powerman Smart 800 INV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Тип розеток
CEE 7 (евророзетка)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Smart 800 INV - фото 1
  • ИБП Powerman Smart 800 INV - фото 2
  • ИБП Powerman Smart 800 INV - фото 3
  • ИБП Powerman Smart 800 INV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294887
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
синусоида
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Мин. входное напряжение, В
165-275 В
Тип розеток
CEE 7 (евророзетка)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х14
Вес, кг.
8.98

Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV

При напряжении электросети 140В - 275В обеспечивает питание подключенного оборудования стабилизированным напряжением 220В ± 8%, без использования аккумуляторной батареи. При необходимости, производит заряд аккумулятора. При отключении электроэнергии, а также, если напряжение сети менее 140В либо более 275В – питание оборудования от батареи при помощи инвертора. Выходное напряжение 220В ± 5%. Может применяться без аккумуляторной батареи, как стабилизатор напряжения. В этом случае вместо перехода на питание от батареи произойдет временное отключение нагрузки. Подключение оборудования после восстановления электросети – автоматическое. ИБП обеспечит корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при переключении на автономное питание нагрузки от аккумулятора. Встроенный стабилизатор напряжения позволяет ИБП реже использовать энергию аккумулятора. Это значительно продлевает срок и снижает стоимость эксплуатации аккумулятора, подключаемого к устройству. Широкий набор функций защиты ИБП, аккумуляторной батареи и подключенного оборудования обеспечивает безопасную эксплуатацию в непрерывном режиме. ИПБ предназначен для защиты питания и обеспечения длительной автономной работы при отключении электросети как промышленного, так и бытового электрооборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart 800 INV




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
синусоида
Время переключения на батарею, мс
4 мс
Мин. входное напряжение, В
165-275 В
Тип розеток
CEE 7 (евророзетка)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
При напряжении электросети 140В - 275В обеспечивает питание подключенного оборудования стабилизированным напряжением 220В ± 8%, без использования аккумуляторной батареи. При необходимости, производит заряд аккумулятора. При отключении электроэнергии, а также, если напряжение сети менее 140В либо более 275В – питание оборудования от батареи при помощи инвертора. Выходное напряжение 220В ± 5%. Может применяться без аккумуляторной батареи, как стабилизатор напряжения. В этом случае вместо перехода на питание от батареи произойдет временное отключение нагрузки. Подключение оборудования после восстановления электросети – автоматическое. ИБП обеспечит корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при переключении на автономное питание нагрузки от аккумулятора. Встроенный стабилизатор напряжения позволяет ИБП реже использовать энергию аккумулятора. Это значительно продлевает срок и снижает стоимость эксплуатации аккумулятора, подключаемого к устройству. Широкий набор функций защиты ИБП, аккумуляторной батареи и подключенного оборудования обеспечивает безопасную эксплуатацию в непрерывном режиме. ИПБ предназначен для защиты питания и обеспечения длительной автономной работы при отключении электросети как промышленного, так и бытового электрооборудования.
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Отзывы


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