ИБП Powerman Smart 800 INV
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV
При напряжении электросети 140В - 275В обеспечивает питание подключенного оборудования стабилизированным напряжением 220В ± 8%, без использования аккумуляторной батареи. При необходимости, производит заряд аккумулятора. При отключении электроэнергии, а также, если напряжение сети менее 140В либо более 275В – питание оборудования от батареи при помощи инвертора. Выходное напряжение 220В ± 5%. Может применяться без аккумуляторной батареи, как стабилизатор напряжения. В этом случае вместо перехода на питание от батареи произойдет временное отключение нагрузки. Подключение оборудования после восстановления электросети – автоматическое. ИБП обеспечит корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при переключении на автономное питание нагрузки от аккумулятора. Встроенный стабилизатор напряжения позволяет ИБП реже использовать энергию аккумулятора. Это значительно продлевает срок и снижает стоимость эксплуатации аккумулятора, подключаемого к устройству. Широкий набор функций защиты ИБП, аккумуляторной батареи и подключенного оборудования обеспечивает безопасную эксплуатацию в непрерывном режиме. ИПБ предназначен для защиты питания и обеспечения длительной автономной работы при отключении электросети как промышленного, так и бытового электрооборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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