ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в любых условиях. Он поддерживает работу с одной фазой и выдает модифицированную синусоиду, обеспечивая стабильное электропитание подключенных приборов. С активной мощностью 615 Вт и полной мощностью 1025 В·А, данный ИБП способен обеспечить безопасное отключение оборудования при перебоях в сети. Он оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Дополнительная защита предусматривает защиту локальной сети, что обеспечивает еще большую безопасность для вашего оборудования. Переключение на работу от батареи осуществляется всего за 4 мс, что сводит к минимуму риск отключения техники. При полной нагрузке ИБП сможет обеспечивать работу подключенных устройств в течение одной минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы техники. ИБП рассчитан на работу при минимальном входном напряжении от 165 В, а вес устройства составляет 8,4 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки. Powercom продолжает оставаться лидером в области бесперебойного питания, предоставляя решения, которые сочетают в себе высокую производительность и надежность.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, со стабилизатором
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