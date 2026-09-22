ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.С13.RJ.USB.3U (EP285776RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.С13.RJ.USB.3U (EP285776RUS)
ИБП UNL-серии обеспечивают стабильное питание для компьютерной техники (ПК, серверы, активное сетевое оборудование) и другого цифрового оборудования. Их можно разместить горизонтально или в стойку 19". Визуализация режимов работы устройства осуществляется многоцветным LCD индикатором. Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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