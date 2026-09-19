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ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный

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ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото 2
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ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 
Начислим 261 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный
12 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х20
Вес, кг.
6.1

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в сети электропитания. Эта модель весом 5,4 кг обладает активной мощностью 410 Вт и полной мощностью 750 В·А, что обеспечивает надежную поддержку ваших устройств в критические моменты. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, и предоставляет комплексную защиту за счет интегрированной защиты локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что гарантирует защиту от перегрузок и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП от APC имеет формат башни (Tower), что делает его идеальным выбором для размещения на рабочем месте или в серверной комнате. Он является однофазным устройством и вырабатывает модифицированную синусоидальную форму напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП APC — это надежный выбор для защиты вашего оборудования от перебоев глобальной и локальной сети, обеспечивая стабильность и безопасность в вашем рабочем окружении.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в сети электропитания. Эта модель весом 5,4 кг обладает активной мощностью 410 Вт и полной мощностью 750 В·А, что обеспечивает надежную поддержку ваших устройств в критические моменты. ИБП оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, и предоставляет комплексную защиту за счет интегрированной защиты локальной сети и телефонной линии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что гарантирует защиту от перегрузок и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП от APC имеет формат башни (Tower), что делает его идеальным выбором для размещения на рабочем месте или в серверной комнате. Он является однофазным устройством и вырабатывает модифицированную синусоидальную форму напряжения. Время работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП APC — это надежный выбор для защиты вашего оборудования от перебоев глобальной и локальной сети, обеспечивая стабильность и безопасность в вашем рабочем окружении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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