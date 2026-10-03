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ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный

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ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 2
ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 3
ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 4
ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 5
ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 3
  • ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 4
  • ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 5
  • ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб. 
Начислим 249 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 68236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный
12 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х17
Вес, кг.
8

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Благодаря линейно-интерактивной технологии, этот ИБП способен поддерживать стабильную работу подключенных устройств, предоставляя активную мощность в 510 Вт и полную мощность в 850 В·А. Powercom оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечит продолжение работы важного оборудования при временных перебоях электроснабжения. Всего на корпусе устройства расположено 8 розеток, что дает возможность подключать и защитить большее количество устройств одновременно. Модель также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что является важным аспектом безопасности вашей техники. При весе 7,7 кг, ИБП Powercom выполнен в компактном форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в любом доступном месте. Благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 800 Дж, устройство эффективно защищает подключенное оборудование от скачков напряжения, минимизируя риск повреждения. Powercom предназначен для работы с однофазной сетью и обеспечивает выходное напряжение с модифицированной синусоидальной формой. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает паузы в работе оборудования при переходе на резервное питание. Этот ИБП отлично подойдет как для офисного, так и для домашнего использования, обеспечивая надежность и защиту вашего оборудования под брендом Powercom.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
510
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Благодаря линейно-интерактивной технологии, этот ИБП способен поддерживать стабильную работу подключенных устройств, предоставляя активную мощность в 510 Вт и полную мощность в 850 В·А. Powercom оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечит продолжение работы важного оборудования при временных перебоях электроснабжения. Всего на корпусе устройства расположено 8 розеток, что дает возможность подключать и защитить большее количество устройств одновременно. Модель также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что является важным аспектом безопасности вашей техники. При весе 7,7 кг, ИБП Powercom выполнен в компактном форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в любом доступном месте. Благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 800 Дж, устройство эффективно защищает подключенное оборудование от скачков напряжения, минимизируя риск повреждения. Powercom предназначен для работы с однофазной сетью и обеспечивает выходное напряжение с модифицированной синусоидальной формой. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает паузы в работе оборудования при переходе на резервное питание. Этот ИБП отлично подойдет как для офисного, так и для домашнего использования, обеспечивая надежность и защиту вашего оборудования под брендом Powercom.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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