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ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный

Артикул: 68236
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - фото 2
8 470 руб. 
Купить
+ 73 КэтКоинов
Артикул: 68236
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг7.7
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияEURO
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания8
Максимальная поглощаемая энергия импульса800 Дж
Защита телефонной линииесть
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см28.5
Выходная мощность850 ВА/510 Вт
Высота, см23.2
Входное напряжение140-300 В
Время работы при полной нагрузке20 мин
Ширина, см10.3
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный. Выходная мощность: 850 ВА. Производство: Китай.


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ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный - стоимость товара 8470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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