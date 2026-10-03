ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Благодаря линейно-интерактивной технологии, этот ИБП способен поддерживать стабильную работу подключенных устройств, предоставляя активную мощность в 510 Вт и полную мощность в 850 В·А. Powercom оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечит продолжение работы важного оборудования при временных перебоях электроснабжения. Всего на корпусе устройства расположено 8 розеток, что дает возможность подключать и защитить большее количество устройств одновременно. Модель также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что является важным аспектом безопасности вашей техники. При весе 7,7 кг, ИБП Powercom выполнен в компактном форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в любом доступном месте. Благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 800 Дж, устройство эффективно защищает подключенное оборудование от скачков напряжения, минимизируя риск повреждения. Powercom предназначен для работы с однофазной сетью и обеспечивает выходное напряжение с модифицированной синусоидальной формой. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает паузы в работе оборудования при переходе на резервное питание. Этот ИБП отлично подойдет как для офисного, так и для домашнего использования, обеспечивая надежность и защиту вашего оборудования под брендом Powercom.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт, с встроенным аккумулятором
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