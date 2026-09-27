ИБП Powercom Infinity INF-800 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-800 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильной работы оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Представленная модель обладает множеством полезных характеристик, обеспечивающих высокую эффективность и защиту подключенных устройств. Вес устройства составляет 7,2 кг, что обеспечивает его устойчивость и удобство в размещении. Активная мощность ИБП равна 480 Вт при полной мощности 800 В·А, что делает его идеальным решением для защиты офисной техники и компьютеров. Одной из ключевых особенностей этого ИБП является его способность генерировать чистую синусоиду, что гарантирует стабильное и безопасное питание, особенно для чувствительных электронных устройств. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии позволяет сохранить данные и минимизировать риски потерянной связи. Устройство оснащено двумя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. При этом общее количество розеток также составляет 2, что предусматривает возможности для подключения различных видов техники. Максимальная поглощаемая энергия импульса 405 Дж свидетельствует о высоком уровне защиты от резких скачков напряжения. Линейно-интерактивный тип работы обеспечивает эффективное выравнивание напряжения и улучшенное время отклика, которое составляет всего 4 мс. Powercom, как бренд, зарекомендовал себя на рынке благодаря надежным и долговечным решениям, а данная модель в форм-факторе Tower идеально впишется в рабочую или домашнюю обстановку, предлагая защиту электропитания для самых разнообразных применений.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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