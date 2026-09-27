ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom KIN-1200AP RM (2U) USB и RS-232
Источники бесперебойного питания Powercom - это надежное решение для защиты оборудования от неожиданных отключений электроэнергии и перебоев в работе сети. Эти ИБП линейно-интерактивного типа обеспечивают стабильную и эффективную работу всех подключенных устройств благодаря своему универсальному форм-фактору Rack, который позволяет удобно интегрировать их в стойку с серверным оборудованием. Powercom характеризуются мощностью 960 Вт и полной мощностью 1200 В·А, что делает их идеальными для использования в офисах и небольших серверных. Работая с одной фазой электрического тока, ИБП поддерживают модифицированную синусоиду на выходе, обеспечивая необходимое качество энергии для подавляющего большинства электронных устройств. Одной из ключевых особенностей Powercom является высокая скорость переключения на батарейное питание, составляющая всего 4 мс, что позволяет предотвратить потерю данных и сбои в работе оборудования. При полной нагрузке устройство обеспечивает резервное электроснабжение на протяжении 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы и предотвращения аварийных ситуаций. ИБП имеют защиту локальной сети, что дополнительно увеличивает надежность работы в подключенной инфраструктуре. Диапазон входного напряжения составляет от 165 В до 275 В, что гарантирует стабильную работу даже при изменениях в сетевом напряжении. В качестве источника автономного питания в Powercom используются свинцово-кислотные батареи, известные своей долговечностью и эффективностью. Оборудование оснащено стандартными розетками типа С13, что обеспечивает простоту подключения различных устройств. Эти источники бесперебойного питания Powercom - это идеальный выбор для пользователей, которые ценят стабильность, надежность и простоту эксплуатации в условиях различной степени загруженности серверного оборудования и компьютерных систем.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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