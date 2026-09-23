Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,2 кг предлагает активную мощность в 550 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что делает её подходящей для многих бытовых и офисных применений. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает плавное переключение на питание от батареи за 4 миллисекунды, гарантируя бесперебойную работу ваших устройств. ИБП имеет четыре розетки с питанием от батареи, которые обеспечат надежную защиту подключенного оборудования в случае отключения электричества. Высокий уровень поглощаемой энергии импульса, достигающий 450 джоулей, помогает предотвратить повреждения, вызванные скачками напряжения. Это устройство обладает модифицированной синусоидальной формой выходного напряжения и работает с одной фазой, что делает его отличным выбором для большинства пользователей. Форм-фактор Tower позволяет компактно размещать устройство в различных пространствах, не занимая много места. Минимальное входное напряжение для его работы составляет 167 В, что обеспечивает гибкость в подключении к сети. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд CyberPower славится своим качеством и надежностью, предоставляя отличное соотношение цены и функциональности.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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