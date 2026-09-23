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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб. 
Начислим 373 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD
17 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х15
Вес, кг.
18.9

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,2 кг предлагает активную мощность в 550 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что делает её подходящей для многих бытовых и офисных применений. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает плавное переключение на питание от батареи за 4 миллисекунды, гарантируя бесперебойную работу ваших устройств. ИБП имеет четыре розетки с питанием от батареи, которые обеспечат надежную защиту подключенного оборудования в случае отключения электричества. Высокий уровень поглощаемой энергии импульса, достигающий 450 джоулей, помогает предотвратить повреждения, вызванные скачками напряжения. Это устройство обладает модифицированной синусоидальной формой выходного напряжения и работает с одной фазой, что делает его отличным выбором для большинства пользователей. Форм-фактор Tower позволяет компактно размещать устройство в различных пространствах, не занимая много места. Минимальное входное напряжение для его работы составляет 167 В, что обеспечивает гибкость в подключении к сети. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд CyberPower славится своим качеством и надежностью, предоставляя отличное соотношение цены и функциональности.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
167
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перепадов напряжения и перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,2 кг предлагает активную мощность в 550 Вт и полную мощность в 1000 В·А, что делает её подходящей для многих бытовых и офисных применений. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает плавное переключение на питание от батареи за 4 миллисекунды, гарантируя бесперебойную работу ваших устройств. ИБП имеет четыре розетки с питанием от батареи, которые обеспечат надежную защиту подключенного оборудования в случае отключения электричества. Высокий уровень поглощаемой энергии импульса, достигающий 450 джоулей, помогает предотвратить повреждения, вызванные скачками напряжения. Это устройство обладает модифицированной синусоидальной формой выходного напряжения и работает с одной фазой, что делает его отличным выбором для большинства пользователей. Форм-фактор Tower позволяет компактно размещать устройство в различных пространствах, не занимая много места. Минимальное входное напряжение для его работы составляет 167 В, что обеспечивает гибкость в подключении к сети. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд CyberPower славится своим качеством и надежностью, предоставляя отличное соотношение цены и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000ELCD - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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