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ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)

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ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 5
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 6
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 7
ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 790 руб. 
Начислим 670 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
16 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х23
Вес, кг.
9

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower обеспечивает превосходную производительность с активной мощностью 1320 Вт и полной мощностью 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. С весом 10,9 кг, данный ИБП оснащен 6 розетками с питанием от батареи, позволяя подключать различные устройства и обеспечивать их непрерывной работой даже при отключении электросети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует быструю и бесперебойную подачу энергии. Хотя данный ИБП не обладает защитой локальной сети, он обеспечивает защиту телефонной линии, что добавляет уровень безопасности для ваших коммуникаций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 600 Дж, что позволяет эффективно защищать оборудование от внезапных скачков напряжения. ИБП Ippon, с типом напряжения в виде модифицированной синусоиды и работающий на одной фазе, предлагает надежность и эффективность для вашего оборудования, защищая его от сбоев и повреждений, вызванных нестабильностью электросети.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
600
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП в форм-факторе Tower обеспечивает превосходную производительность с активной мощностью 1320 Вт и полной мощностью 2200 В·А, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. С весом 10,9 кг, данный ИБП оснащен 6 розетками с питанием от батареи, позволяя подключать различные устройства и обеспечивать их непрерывной работой даже при отключении электросети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует быструю и бесперебойную подачу энергии. Хотя данный ИБП не обладает защитой локальной сети, он обеспечивает защиту телефонной линии, что добавляет уровень безопасности для ваших коммуникаций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 600 Дж, что позволяет эффективно защищать оборудование от внезапных скачков напряжения. ИБП Ippon, с типом напряжения в виде модифицированной синусоиды и работающий на одной фазе, предлагает надежность и эффективность для вашего оборудования, защищая его от сбоев и повреждений, вызванных нестабильностью электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031) - по цене 16790 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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