Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1000EILCD
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания и скачков напряжения. Конкретная модель с весом 6,2 кг и активной мощностью 550 Вт гарантирует стабильную работу устройств, обеспечивая полную мощность 1000 В·А. ИБП от CyberPower оснащен 6 розетками, что позволяет подключать нескольких устройств одновременно. Модель обладает способностью поглощать импульсы энергии максимальной силой 450 Дж, предотвращая повреждение подключенных устройств. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что является отличным выбором для большинства бытовых и офисных приборов. При переключении на батарею линейно-интерактивный ИБП обеспечивает минимальное время реакции, всего 4 мс, что исключает прерывание работы оборудования. Работу при максимальной нагрузке устройство может поддерживать в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower поддерживает диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В, что делает его универсальным решением для различных условий электроснабжения. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и предназначено для использования в однофазных электрических сетях, что делает его идеальным для использования в домашних условиях и небольших офисах.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA
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