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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726627
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Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS)
17 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
активное охлаждение, класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
148 x 235 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
22

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS)

ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB – это надежный источник бесперебойного питания, созданный для защиты критически важного оборудования от скачков напряжения, перебоев в электросети и других проблем, способных повредить технику. Благодаря интерактивной технологии и автоматической регулировке напряжения (AVR) он обеспечивает стабильное электропитание даже в условиях нестабильной сети, что делает его идеальным решением для офисов, домашних рабочих станций, серверов и мультимедийных систем. Мощность устройства составляет 3000 ВА (1800 Вт), что позволяет подключать несколько устройств одновременно, включая компьютеры, мониторы, сетевые хранилища и периферийные устройства. Пять выходных разъемов типа CEE 7 / IEC 320 C13 обеспечивают удобное подключение, причем все розетки поддерживают питание от батарей, гарантируя непрерывную работу даже при полном отключении электричества. Форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды, что обеспечивает совместимость с большинством современных электронных устройств. При переходе на резервное питание время переключения составляет всего 6 мс, что исключает риск перезагрузки или потери данных. В режиме половинной нагрузки (900 Вт) ИБП обеспечивает до 8,4 минут автономной работы, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или перехода на альтернативный источник энергии. Устройство оснащено интеллектуальной системой автоматической регулировки напряжения (AVR), которая корректирует входное напряжение без переключения на батареи, продлевая их срок службы. Диапазон входного напряжения – от 175 до 275 В, что позволяет ИБП эффективно работать в условиях сильных просадок или скачков напряжения. Входная и выходная частота – 50/60 Гц, что соответствует стандартам большинства стран. Информация о состоянии системы выводится на удобный ЖК-экран, где отображаются уровень заряда батареи, входное и выходное напряжение, нагрузка и другие важные параметры. Управление и мониторинг возможны также через USB-интерфейс, что позволяет настраивать ИБП с компьютера и получать уведомления о критических событиях. ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000 оснащен комплексной защитой: от перегрузки, короткого замыкания, высоковольтных импульсов и помех в электросети. Дополнительные функции включают защиту телефонной линии и локальной сети, что особенно важно для оборудования, чувствительного к наводкам и скачкам напряжения. Автоматический предохранитель и система активного охлаждения обеспечивают долговечность и стабильность работы даже при интенсивной нагрузке. Корпус устройства выполнен в классическом черном цвете, а степень защиты IP20 гарантирует безопасную эксплуатацию в стандартных условиях. Функция холодного старта позволяет включить питание подключенных устройств даже при отсутствии внешнего напряжения, что делает этот ИБП незаменимым в аварийных ситуациях. Современный дизайн, высокая надежность и удобство управления делают ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и защиту своей техники. Этот ИБП не просто резервирует питание – он обеспечивает чистую и безопасную электроэнергию, продлевая срок службы дорогостоящего оборудования и минимизируя риски, связанные с неполадками в сети.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
активное охлаждение, класс защиты IP20
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
175
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
148 x 235 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB – это надежный источник бесперебойного питания, созданный для защиты критически важного оборудования от скачков напряжения, перебоев в электросети и других проблем, способных повредить технику. Благодаря интерактивной технологии и автоматической регулировке напряжения (AVR) он обеспечивает стабильное электропитание даже в условиях нестабильной сети, что делает его идеальным решением для офисов, домашних рабочих станций, серверов и мультимедийных систем. Мощность устройства составляет 3000 ВА (1800 Вт), что позволяет подключать несколько устройств одновременно, включая компьютеры, мониторы, сетевые хранилища и периферийные устройства. Пять выходных разъемов типа CEE 7 / IEC 320 C13 обеспечивают удобное подключение, причем все розетки поддерживают питание от батарей, гарантируя непрерывную работу даже при полном отключении электричества. Форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды, что обеспечивает совместимость с большинством современных электронных устройств. При переходе на резервное питание время переключения составляет всего 6 мс, что исключает риск перезагрузки или потери данных. В режиме половинной нагрузки (900 Вт) ИБП обеспечивает до 8,4 минут автономной работы, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или перехода на альтернативный источник энергии. Устройство оснащено интеллектуальной системой автоматической регулировки напряжения (AVR), которая корректирует входное напряжение без переключения на батареи, продлевая их срок службы. Диапазон входного напряжения – от 175 до 275 В, что позволяет ИБП эффективно работать в условиях сильных просадок или скачков напряжения. Входная и выходная частота – 50/60 Гц, что соответствует стандартам большинства стран. Информация о состоянии системы выводится на удобный ЖК-экран, где отображаются уровень заряда батареи, входное и выходное напряжение, нагрузка и другие важные параметры. Управление и мониторинг возможны также через USB-интерфейс, что позволяет настраивать ИБП с компьютера и получать уведомления о критических событиях. ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000 оснащен комплексной защитой: от перегрузки, короткого замыкания, высоковольтных импульсов и помех в электросети. Дополнительные функции включают защиту телефонной линии и локальной сети, что особенно важно для оборудования, чувствительного к наводкам и скачкам напряжения. Автоматический предохранитель и система активного охлаждения обеспечивают долговечность и стабильность работы даже при интенсивной нагрузке. Корпус устройства выполнен в классическом черном цвете, а степень защиты IP20 гарантирует безопасную эксплуатацию в стандартных условиях. Функция холодного старта позволяет включить питание подключенных устройств даже при отсутствии внешнего напряжения, что делает этот ИБП незаменимым в аварийных ситуациях. Современный дизайн, высокая надежность и удобство управления делают ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.3SH.2C13.RJ.USB отличным выбором для тех, кто ценит стабильность и защиту своей техники. Этот ИБП не просто резервирует питание – он обеспечивает чистую и безопасную электроэнергию, продлевая срок службы дорогостоящего оборудования и минимизируя риски, связанные с неполадками в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-3000.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB (EX292637RUS) - по цене 17360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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