ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель, отличающаяся весом 10,5 кг, обеспечивает активную мощность в 960 Вт и полную мощность в 1600 В·А. Эти устройства поддерживают подключение локальной сети и телефонных линий, что делает их идеальными для современных офисных условий. ИБП Ippon предлагает четыре розетки с питанием от батареи из шести доступных, что позволяет оптимально распределить защитное подключение для основных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. При переходе на питание от батареи время переключения всего 4 мс, что практически незаметно для подключенных устройств. Линейно-интерактивный тип ИБП с модифицированной синусоидой выходного напряжения обеспечивает стабильную работу и защиту от электропомех. Форм-фактор Rack/Tower делает этот источник не только функциональным, но и удобным в установке и эксплуатации, а однoфазное подключение упрощает интеграцию в существующую электрическую сеть. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, предлагая решения, которые соответствуют современным требованиям безопасности и энергоэффективности.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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