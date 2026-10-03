ИБП Powercom Infinity INF-1100
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-1100
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель ИБП имеет вес 10,8 кг и вмещает активную мощность до 770 Вт. Среди ключевых характеристик следует отметить наличие 2 розеток с питанием от батареи, которые обеспечивают постоянную защиту подключенных устройств. ИБП обладает полной мощностью 1100 В·А и способен поглощать максимальную энергию импульса в 405 Дж, что помогает в защите от скачков напряжения. Данный линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения подходит для широкого спектра устройств, требующих качественного энергоснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход в случае необходимости. ИБП Powercom выполнен в форм-факторе Tower, поддерживает работу с одной фазой и начинает работать при минимальном входном напряжении 140 В. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечить резервное питание в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативный источник питания. Powercom — это выбор тех, кто ценит безопасность и надежность в работе своих электронных устройств, обеспечивая защиту от перебоев в электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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