Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Бастион" предлагают надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет форм-фактор Tower и сочетает в себе мощность и компактность, с весом всего 4,2 кг. С полной мощностью в 600 В·А и активной мощностью 350 Вт, этот ИБП обеспечивает надежную работу вашего оборудования общим времени переключения на батарею всего 4 мс, что гарантирует минимальные перебои в работе ваших устройств. ИБП поддерживает модифицированную синусоиду, предоставляя стабильное напряжение для электронной техники. Кроме того, данный ИБП обеспечивает защиту вашей телефонной линии и локальной сети, что делает его идеальным выбором для современных офисных и домашних условий. Он поддерживает входное напряжение в диапазоне от 170 до 270 В, что расширяет его функциональность и надежность при колебаниях сетевого напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП прекрасно подходит для использования в условиях, требующих надежности и эффективности, обеспечивая защиту и стабильность для ваших ценных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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