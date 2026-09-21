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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702677
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100x300x142мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Бастион" предлагают надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет форм-фактор Tower и сочетает в себе мощность и компактность, с весом всего 4,2 кг. С полной мощностью в 600 В·А и активной мощностью 350 Вт, этот ИБП обеспечивает надежную работу вашего оборудования общим времени переключения на батарею всего 4 мс, что гарантирует минимальные перебои в работе ваших устройств. ИБП поддерживает модифицированную синусоиду, предоставляя стабильное напряжение для электронной техники. Кроме того, данный ИБП обеспечивает защиту вашей телефонной линии и локальной сети, что делает его идеальным выбором для современных офисных и домашних условий. Он поддерживает входное напряжение в диапазоне от 170 до 270 В, что расширяет его функциональность и надежность при колебаниях сетевого напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП прекрасно подходит для использования в условиях, требующих надежности и эффективности, обеспечивая защиту и стабильность для ваших ценных устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 600/350 350Вт 600ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
350
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100x300x142мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Бастион" предлагают надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет форм-фактор Tower и сочетает в себе мощность и компактность, с весом всего 4,2 кг. С полной мощностью в 600 В·А и активной мощностью 350 Вт, этот ИБП обеспечивает надежную работу вашего оборудования общим времени переключения на батарею всего 4 мс, что гарантирует минимальные перебои в работе ваших устройств. ИБП поддерживает модифицированную синусоиду, предоставляя стабильное напряжение для электронной техники. Кроме того, данный ИБП обеспечивает защиту вашей телефонной линии и локальной сети, что делает его идеальным выбором для современных офисных и домашних условий. Он поддерживает входное напряжение в диапазоне от 170 до 270 В, что расширяет его функциональность и надежность при колебаниях сетевого напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП прекрасно подходит для использования в условиях, требующих надежности и эффективности, обеспечивая защиту и стабильность для ваших ценных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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