ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет форму корпуса типа Tower и оснащена всеми необходимыми функциями для обеспечения стабильно работающей среды. Основные характеристики устройства включают в себя вес 11,1 кг и линейно-интерактивный тип ИБП, что позволяет поддерживать высокую степень эффективности и надежности. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, этот ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенных устройств даже при значительных энергетических нагрузках. Для вашей безопасности и удобства, устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, обеспечивая защиту основных устройств в случае отключения электроэнергии. Быстрое время переключения на батарею всего в 4 мс делает переход незаметным для подключенного оборудования. Кроме того, Powercom уделяет особое внимание защите информации и связей: имеется защита как локальной сети, так и телефонной линии, что дополнительно обеспечивает безопасность цифровых и голосовых данных. Устройство функционирует в однофазной сети и поддерживает модифицированную синусоиду типа напряжения, предоставляя стабильное питание для большинства современных электронных устройств. В случае полной нагрузки, ИБП продолжает работать в течение 2 минут, что позволяет аккуратно завершить работу и сохранить данные. Powercom — это бренд, которому можно доверять, и выбранная модель является отличным спутником для поддержания стабильной работы вашего оборудования в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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