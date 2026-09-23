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ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600 купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600

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ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 410 руб. 
Начислим 490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554513
Доставка в Москве
Загружаем...
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ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
25 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
380 x 160 x 147 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х20
Вес, кг.
7.8

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600

ИБП "Бастион" представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях. С активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство обеспечивает стабильную работу подключенной техники. "Бастион" поддерживает однофазное подключение с модифицированной синусоидой на выходе, что делает его подходящим для использования с большинством бытовых и офисных устройств. В случае перебоев в электроснабжении, ИБП автоматически переключается на работу от свинцово-кислотной батареи за считанные 6 мс, обеспечивая непрерывность питания в течение 1 минуты при полной нагрузке. Диапазон допустимого входного напряжения составляет от 145 В до 300 В, что помогает защитить технику от колебаний сети. ИБП оборудован четырьмя розетками типов EURO (CEE 7) и С13, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Выбирая ИБП "Бастион", вы получаете надежного помощника для сохранения работы вашего оборудования при нестабильной подаче электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
380 x 160 x 147 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП "Бастион" представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях. С активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство обеспечивает стабильную работу подключенной техники. "Бастион" поддерживает однофазное подключение с модифицированной синусоидой на выходе, что делает его подходящим для использования с большинством бытовых и офисных устройств. В случае перебоев в электроснабжении, ИБП автоматически переключается на работу от свинцово-кислотной батареи за считанные 6 мс, обеспечивая непрерывность питания в течение 1 минуты при полной нагрузке. Диапазон допустимого входного напряжения составляет от 145 В до 300 В, что помогает защитить технику от колебаний сети. ИБП оборудован четырьмя розетками типов EURO (CEE 7) и С13, что позволяет подключать различные устройства одновременно. Выбирая ИБП "Бастион", вы получаете надежного помощника для сохранения работы вашего оборудования при нестабильной подаче электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600 - по цене 25410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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