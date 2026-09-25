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ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS)

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ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 1
ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 2
ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 3
ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 4
ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 5
ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 6
ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 1
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 2
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 3
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 4
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 5
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 6
  • ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 690 руб. 
Начислим 504 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726651
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Загружаем...
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ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS)
27 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
31.5

Описание товара ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS)

Источник бесперебойного питания ExeGate предлагает надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обладает топологией двойного преобразования, что гарантирует стабильную и чистую синусоиду на выходе, поддерживая оптимальное функционирование подключенного оборудования. С активной мощностью 2000 Вт и полной мощностью 2000 В·А, ExeGate способен справиться с нагрузками однофазных систем. Диапазон входного напряжения от 110 до 300 В позволяет агрегату адаптироваться к различным условиям электросети, предоставляя вашим устройствам стабильное питание. ExeGate оснащен функциями защиты телефонной линии и локальной сети, минимизируя риски, связанные с перегрузками и скачками напряжения. Время переключения на батарею всего 6 мс обеспечивает бесперебойное питание при сбоях в подаче электроэнергии, а встроенные свинцово-кислотные батареи обеспечивают до 2 минут работы при полной нагрузке, что позволяет безопасно завершить работу в случае возникновения аварийных ситуаций. Этот ИБП является идеальным решением для использующих высокопроизводительное оборудование, требующее постоянной и надежной работы, и обеспечивает максимальную защиту вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания ExeGate предлагает надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обладает топологией двойного преобразования, что гарантирует стабильную и чистую синусоиду на выходе, поддерживая оптимальное функционирование подключенного оборудования. С активной мощностью 2000 Вт и полной мощностью 2000 В·А, ExeGate способен справиться с нагрузками однофазных систем. Диапазон входного напряжения от 110 до 300 В позволяет агрегату адаптироваться к различным условиям электросети, предоставляя вашим устройствам стабильное питание. ExeGate оснащен функциями защиты телефонной линии и локальной сети, минимизируя риски, связанные с перегрузками и скачками напряжения. Время переключения на батарею всего 6 мс обеспечивает бесперебойное питание при сбоях в подаче электроэнергии, а встроенные свинцово-кислотные батареи обеспечивают до 2 минут работы при полной нагрузке, что позволяет безопасно завершить работу в случае возникновения аварийных ситуаций. Этот ИБП является идеальным решением для использующих высокопроизводительное оборудование, требующее постоянной и надежной работы, и обеспечивает максимальную защиту вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP (EX296948RUS) - по цене 27690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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