ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR – универсальное решение для обеспечения стабильной и бесперебойной работы различного подключенного оборудования. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу устройств, за счет чего отличается компактностью, экономичностью и возможностью стабилизации входного напряжения, рабочие значения которого могут варьироваться от 140 до 300 В. Благодаря эффективной выходной мощности 900 Вт данная модель может обеспечить автономную работу на протяжении 35 секунд. Помимо этого устройство отличается высокой надежностью и может обеспечить защиту от всплесков напряжения и импульсных помех. ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR выполнен в прочном корпусе и оснащен светодиодными индикаторами, отображающими ключевую информацию о работе. Для подключения предусмотрено 4 выходных разъема СEE-7. Источник питания полностью заряжается за 8 часов. Модель работает от 2 батарей и поддерживает их «горячую» замену. Уровень шума в процессе работы достигает 40 дБ. Поставка источника питания осуществляется в фирменном картонном боксе.
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