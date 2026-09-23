Top.Mail.Ru
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 1
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 2
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 3
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 4
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 5
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 6
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 7
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 8
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 9
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 1
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 2
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 3
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 4
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 5
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 6
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 7
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 8
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 9
  • ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 980 руб. 
Начислим 519 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
26 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
7.5

Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)

ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR – универсальное решение для обеспечения стабильной и бесперебойной работы различного подключенного оборудования. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу устройств, за счет чего отличается компактностью, экономичностью и возможностью стабилизации входного напряжения, рабочие значения которого могут варьироваться от 140 до 300 В. Благодаря эффективной выходной мощности 900 Вт данная модель может обеспечить автономную работу на протяжении 35 секунд. Помимо этого устройство отличается высокой надежностью и может обеспечить защиту от всплесков напряжения и импульсных помех. ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR выполнен в прочном корпусе и оснащен светодиодными индикаторами, отображающими ключевую информацию о работе. Для подключения предусмотрено 4 выходных разъема СEE-7. Источник питания полностью заряжается за 8 часов. Модель работает от 2 батарей и поддерживает их «горячую» замену. Уровень шума в процессе работы достигает 40 дБ. Поставка источника питания осуществляется в фирменном картонном боксе.

Отзывы о товаре ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR – универсальное решение для обеспечения стабильной и бесперебойной работы различного подключенного оборудования. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу устройств, за счет чего отличается компактностью, экономичностью и возможностью стабилизации входного напряжения, рабочие значения которого могут варьироваться от 140 до 300 В. Благодаря эффективной выходной мощности 900 Вт данная модель может обеспечить автономную работу на протяжении 35 секунд. Помимо этого устройство отличается высокой надежностью и может обеспечить защиту от всплесков напряжения и импульсных помех. ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR выполнен в прочном корпусе и оснащен светодиодными индикаторами, отображающими ключевую информацию о работе. Для подключения предусмотрено 4 выходных разъема СEE-7. Источник питания полностью заряжается за 8 часов. Модель работает от 2 батарей и поддерживает их «горячую» замену. Уровень шума в процессе работы достигает 40 дБ. Поставка источника питания осуществляется в фирменном картонном боксе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR) - данный товар вы можете купить по цене 26980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...