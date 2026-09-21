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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702527
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможен монтаж в стойку, дисплей
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х9
Вес, кг.
20.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электричеством. Данный ИБП сочетает в себе высокую мощность и передовые технологии, предлагая пользователям отличное качество за разумную цену. С максимальной активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, этот ИБП способен поддерживать значительную нагрузку. Восемь розеток с питанием от батареи обеспечивают возможность одновременного подключения нескольких устройств, обеспечивая защиту от перебоев для всей системы. Функция максимальной поглощаемой энергии импульса в 695 Дж гарантирует защиту оборудования от высоковольтных всплесков. Источники бесперебойного питания Ippon оснащены чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительных устройств, таких как серверы или аудио- и видеотехника. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает быстрое время переключения на батарею, всего 6 мс, что позволяет избежать прерывания работы оборудования. Устройство поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В, что делает его универсальным решением для разных условий эксплуатации. Вес модели составляет 15,8 кг, а форм-фактор Rack/Tower дает возможность устанавливать ИБП как в стойку, так и в башню, обеспечивая гибкость в расположении. Бренд Ippon зарекомендовал себя как надежный производитель систем бесперебойного питания, и этот ИБП не стал исключением, предлагая надежную защиту вашего оборудования с использованием передовых технологий и высокого качества исполнения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможен монтаж в стойку, дисплей
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электричеством. Данный ИБП сочетает в себе высокую мощность и передовые технологии, предлагая пользователям отличное качество за разумную цену. С максимальной активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, этот ИБП способен поддерживать значительную нагрузку. Восемь розеток с питанием от батареи обеспечивают возможность одновременного подключения нескольких устройств, обеспечивая защиту от перебоев для всей системы. Функция максимальной поглощаемой энергии импульса в 695 Дж гарантирует защиту оборудования от высоковольтных всплесков. Источники бесперебойного питания Ippon оснащены чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительных устройств, таких как серверы или аудио- и видеотехника. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает быстрое время переключения на батарею, всего 6 мс, что позволяет избежать прерывания работы оборудования. Устройство поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В, что делает его универсальным решением для разных условий эксплуатации. Вес модели составляет 15,8 кг, а форм-фактор Rack/Tower дает возможность устанавливать ИБП как в стойку, так и в башню, обеспечивая гибкость в расположении. Бренд Ippon зарекомендовал себя как надежный производитель систем бесперебойного питания, и этот ИБП не стал исключением, предлагая надежную защиту вашего оборудования с использованием передовых технологий и высокого качества исполнения.
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Отзывы


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