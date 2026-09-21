Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 1000 900Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электричеством. Данный ИБП сочетает в себе высокую мощность и передовые технологии, предлагая пользователям отличное качество за разумную цену. С максимальной активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, этот ИБП способен поддерживать значительную нагрузку. Восемь розеток с питанием от батареи обеспечивают возможность одновременного подключения нескольких устройств, обеспечивая защиту от перебоев для всей системы. Функция максимальной поглощаемой энергии импульса в 695 Дж гарантирует защиту оборудования от высоковольтных всплесков. Источники бесперебойного питания Ippon оснащены чистой синусоидальной формой напряжения, что особенно важно для чувствительных устройств, таких как серверы или аудио- и видеотехника. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает быстрое время переключения на батарею, всего 6 мс, что позволяет избежать прерывания работы оборудования. Устройство поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения от 165 В до 290 В, что делает его универсальным решением для разных условий эксплуатации. Вес модели составляет 15,8 кг, а форм-фактор Rack/Tower дает возможность устанавливать ИБП как в стойку, так и в башню, обеспечивая гибкость в расположении. Бренд Ippon зарекомендовал себя как надежный производитель систем бесперебойного питания, и этот ИБП не стал исключением, предлагая надежную защиту вашего оборудования с использованием передовых технологий и высокого качества исполнения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с чистой синусоидой
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