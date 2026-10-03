ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Данная модель обладает линейно-интерактивным типом ИБП и может работать как в горизонтальном (Rack), так и в вертикальном (Tower) форм-факторе, что делает ее универсальной для использования в разных условиях. С активной мощностью 960 Вт и полной мощностью 1200 В·А, этот ИБП идеально подходит для обеспечения стабильного электропитания вашим устройствам. Он оборудован шестью розетками, из которых четыре предоставляют питание от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжений. ИБП может быстро переходить на питание от батареи всего за 4 миллисекунды, что снижает риск отключения критически важных устройств. Модифицированная синусоида как форма выходного напряжения оптимальна для большинства бытовых и офисных устройств. Хотя время работы при полной нагрузке составляет около одной минуты, этого достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С общей массой 16,3 кг и минимальным входным напряжением 165 В, эта модель Powercom является отличным выбором для защиты от нестабильного энергоснабжения в малых и средних бизнесах, а также в домашних условиях, где важна надежность и эффективность.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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