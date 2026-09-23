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ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт

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ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 1
ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 2
ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 3
ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 1
  • ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 2
  • ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 3
  • ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 060 руб. 
Начислим 783 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645998
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
40 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberElectro
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от всплесков и скачков напряжения, топология двойного преобразования
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
8
Размеры в упаковке, см
56х55х23
Вес, кг.
16.2

Описание товара ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт

Модели серии ПИЛОТ-1000Р относятся к высокоэффективным «смарт» ИБП. Выполнены по линейно-интерактивной топологии и обеспечивают стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия отлично справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт




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Характеристики
Бренд
CyberElectro
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от всплесков и скачков напряжения, топология двойного преобразования
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
8
Описание
Модели серии ПИЛОТ-1000Р относятся к высокоэффективным «смарт» ИБП. Выполнены по линейно-интерактивной топологии и обеспечивают стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия отлично справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 40060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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