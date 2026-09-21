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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702699
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
57х43х22
Вес, кг.
12.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и перебоев в электропитании. Данный модельный ряд обладает рядом ключевых характеристик, делающих его отличным выбором для использования в различных условиях. Тип устройства: ИБП от "Импульс" с полной мощностью в 1000 В·А и активной мощностью в 1000 Вт предназначен для стабильной работы при нагрузках с одним фазовым подключением. Этот источник бесперебойного питания выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойки, так и в башенные конструкции, обеспечивая гибкость в эксплуатации. Основной особенностью данного ИБП является его тип — онлайн с двойным преобразованием. Это обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, которая является необходимой для корректной работы чувствительных устройств, таких как серверы и критичные элементы IT-инфраструктуры. Устройство демонстрирует быстрое переключение на батарею в течение 4 мс, что минимизирует риски для оборудования при переключении на резервное питание. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы подключенных систем или перехода на резервные источники энергии. ИБП от "Импульс" поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения от 110 В до 290 В, что обеспечивает его универсальность и возможность использования даже в нестабильных электрических сетях. Для хранения энергии используется проверенная свинцово-кислотная батарея, которая гарантирует долговечность и надежность. За подключение устройств отвечают восемь розеток типа С13, позволяя подключать различные устройства и распределять нагрузку оптимально. Производится данный ИБП в России, что обеспечивает ему конкурентоспособную цену на внутреннем рынке и гарантирует поддержку от отечественного производителя. Источник бесперебойного питания "Импульс" — это выбор в пользу надежности и безопасности ваших электронных систем.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Форвард FW10201 1000Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Россия
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и перебоев в электропитании. Данный модельный ряд обладает рядом ключевых характеристик, делающих его отличным выбором для использования в различных условиях. Тип устройства: ИБП от "Импульс" с полной мощностью в 1000 В·А и активной мощностью в 1000 Вт предназначен для стабильной работы при нагрузках с одним фазовым подключением. Этот источник бесперебойного питания выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойки, так и в башенные конструкции, обеспечивая гибкость в эксплуатации. Основной особенностью данного ИБП является его тип — онлайн с двойным преобразованием. Это обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, которая является необходимой для корректной работы чувствительных устройств, таких как серверы и критичные элементы IT-инфраструктуры. Устройство демонстрирует быстрое переключение на батарею в течение 4 мс, что минимизирует риски для оборудования при переключении на резервное питание. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы подключенных систем или перехода на резервные источники энергии. ИБП от "Импульс" поддерживает работу в широком диапазоне входного напряжения от 110 В до 290 В, что обеспечивает его универсальность и возможность использования даже в нестабильных электрических сетях. Для хранения энергии используется проверенная свинцово-кислотная батарея, которая гарантирует долговечность и надежность. За подключение устройств отвечают восемь розеток типа С13, позволяя подключать различные устройства и распределять нагрузку оптимально. Производится данный ИБП в России, что обеспечивает ему конкурентоспособную цену на внутреннем рынке и гарантирует поддержку от отечественного производителя. Источник бесперебойного питания "Импульс" — это выбор в пользу надежности и безопасности ваших электронных систем.
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