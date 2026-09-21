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Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
6
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702729
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х12
Вес, кг.
15

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль – надежное решение для защиты бытовой и офисной техники от перебоев в электроснабжении. Изготовленный в форм-факторе Tower, этот ИБП обеспечивает стабильную работу благодаря технологии двойного преобразования, также известной как онлайн-тип. С максимальной активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство гарантирует стабильное электроснабжение, поддерживая чувствительное оборудование в рабочем состоянии. Модель поддерживает однопроводную фазу и выдает напряжение в виде модифицированной синусоиды. ИБП реагирует на отключение сети всего за 4 миллисекунды, что позволяет минимизировать влияние перебоев электроснабжения на подключенные к нему устройства. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет 6 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Диапазон входного напряжения варьируется от 90 В до 295 В, что позволяет ИБП стабильно работать в широком спектре электрических сетей. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает долговечность и надежность работы, а наличие двух универсальных розеток стандарта EURO (CEE 7) облегчает подключение разных приборов. Выбирая ИБП Штиль, вы получает качественное устройство для защиты вашей техники и сохранения ее долговечности.



Теги товара: 1000VA

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SW1000SL 900Вт 1000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль – надежное решение для защиты бытовой и офисной техники от перебоев в электроснабжении. Изготовленный в форм-факторе Tower, этот ИБП обеспечивает стабильную работу благодаря технологии двойного преобразования, также известной как онлайн-тип. С максимальной активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, устройство гарантирует стабильное электроснабжение, поддерживая чувствительное оборудование в рабочем состоянии. Модель поддерживает однопроводную фазу и выдает напряжение в виде модифицированной синусоиды. ИБП реагирует на отключение сети всего за 4 миллисекунды, что позволяет минимизировать влияние перебоев электроснабжения на подключенные к нему устройства. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет 6 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Диапазон входного напряжения варьируется от 90 В до 295 В, что позволяет ИБП стабильно работать в широком спектре электрических сетей. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает долговечность и надежность работы, а наличие двух универсальных розеток стандарта EURO (CEE 7) облегчает подключение разных приборов. Выбирая ИБП Штиль, вы получает качественное устройство для защиты вашей техники и сохранения ее долговечности.


Теги товара: 1000VA
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