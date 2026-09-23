Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD
CyberPower представляет надежный источник бесперебойного питания (ИБП) с впечатляющими характеристиками, которые обеспечат защиту вашего оборудования от перебоев в энергоснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает плавное и бесперебойное питание благодаря своей активной мощности в 1320 Вт и полной мощности в 2200 В·А. Устройство весом 14,5 кг оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что идеально подходит для небольших офисов или домашних систем. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, обеспечивая защиту от скачков напряжения и энергетических импульсов. Для дополнительной безопасности данный ИБП включает защиту локальной сети, гарантируя, что ваш сигнал остается стабильным даже в неблагоприятных условиях. Источник бесперебойного питания CyberPower поддерживает модифицированную синусоиду и может переключиться на батарею всего за 4 миллисекунды, минимизируя риски простоя ваших устройств. В случае необходимости он способен поддерживать работу при полной нагрузке на протяжении одной минуты, позволяя безопасно завершить важные процессы. В общем, для пользователей, ищущих эффективную и мощную защиту от перебоев, CyberPower предлагает идеальное решение, которое сочетает в себе надежность и высокие показатели производительности.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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