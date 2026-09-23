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Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD

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Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD - фото 2
Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 500 руб. 
Начислим 665 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD
33 500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт, настраиваемые звуковые оповещения
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х22
Вес, кг.
21.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD

CyberPower представляет надежный источник бесперебойного питания (ИБП) с впечатляющими характеристиками, которые обеспечат защиту вашего оборудования от перебоев в энергоснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает плавное и бесперебойное питание благодаря своей активной мощности в 1320 Вт и полной мощности в 2200 В·А. Устройство весом 14,5 кг оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что идеально подходит для небольших офисов или домашних систем. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, обеспечивая защиту от скачков напряжения и энергетических импульсов. Для дополнительной безопасности данный ИБП включает защиту локальной сети, гарантируя, что ваш сигнал остается стабильным даже в неблагоприятных условиях. Источник бесперебойного питания CyberPower поддерживает модифицированную синусоиду и может переключиться на батарею всего за 4 миллисекунды, минимизируя риски простоя ваших устройств. В случае необходимости он способен поддерживать работу при полной нагрузке на протяжении одной минуты, позволяя безопасно завершить важные процессы. В общем, для пользователей, ищущих эффективную и мощную защиту от перебоев, CyberPower предлагает идеальное решение, которое сочетает в себе надежность и высокие показатели производительности.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт, настраиваемые звуковые оповещения
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
CyberPower представляет надежный источник бесперебойного питания (ИБП) с впечатляющими характеристиками, которые обеспечат защиту вашего оборудования от перебоев в энергоснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает плавное и бесперебойное питание благодаря своей активной мощности в 1320 Вт и полной мощности в 2200 В·А. Устройство весом 14,5 кг оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, что идеально подходит для небольших офисов или домашних систем. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, обеспечивая защиту от скачков напряжения и энергетических импульсов. Для дополнительной безопасности данный ИБП включает защиту локальной сети, гарантируя, что ваш сигнал остается стабильным даже в неблагоприятных условиях. Источник бесперебойного питания CyberPower поддерживает модифицированную синусоиду и может переключиться на батарею всего за 4 миллисекунды, минимизируя риски простоя ваших устройств. В случае необходимости он способен поддерживать работу при полной нагрузке на протяжении одной минуты, позволяя безопасно завершить важные процессы. В общем, для пользователей, ищущих эффективную и мощную защиту от перебоев, CyberPower предлагает идеальное решение, которое сочетает в себе надежность и высокие показатели производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALUE2200ELCD - купить по цене 33500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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