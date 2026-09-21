Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702672
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х45х9
Вес, кг.
16.6
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный
RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 880 руб.7720 руб. в СплитИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.R...
-
В наличииЦена 32 390 руб.8098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000...
-
В наличииЦена 32 440 руб.8110 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
-
В наличииЦена 32 710 руб.8178 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD
-
В наличииЦена 33 170 руб.8293 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD
-
В наличииЦена 33 540 руб.8385 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALU...
-
В наличииЦена 34 120 руб.8530 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 100...
-
В наличииЦена 35 280 руб.8820 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232....
-
В наличииЦена 38 840 руб.9710 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
-
В наличииЦена 39 740 руб.9935 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
-
В наличииЦена 39 790 руб.9948 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000...
RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 1000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион Rapan 1000-RACK-IN-2X9 700Вт 1000ВА черный