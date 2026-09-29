ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Данная модель обладает целым рядом характеристик, делающих её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП Powercom имеет активную мощность 1200 Вт и полную мощность 1500 В·А, что обеспечивает надежную поддержку вашей техники при отключении или нестабильности электропитания. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи из общего количества шести розеток, что позволяет подключить к нему несколько приборов одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что помогает эффективно защитить подключенное оборудование от повреждений, вызванных резкими скачками напряжения. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует быстрый отклик и надежность в условиях нестабильного или шумного электроснабжения. ИБП Powercom выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в стойках, так и в башнеобразном положении, в зависимости от ваших потребностей. Устройство рассчитано на работу с одной фазой, а его напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Вес устройства составляет 16,3 кг, что делает его относительно легко перемещаемым и устанавливаемым в большинстве стандартных стоек. Минимальное входное напряжение, необходимое для стабильной работы ИБП, составляет 165 В. При полной нагрузке устройство способно обеспечивать питание в течение одной минуты, что позволяет безопасно завершить работу с подключенным оборудованием и избежать потери данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как производитель надежных и современных устройств, обеспечивающих защиту и стабильность работы вашей техники. Этот ИБП — надежное решение как для домашних, так и для коммерческих нужд, которое гарантирует защиту дорогостоящего оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 260 руб.8065 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-1000SE
-
В наличииЦена 32 390 руб.8098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000...
-
В наличииЦена 33 150 руб.8288 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
-
В наличииЦена 33 260 руб.8315 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD
-
В наличииЦена 33 630 руб.8408 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALU...
-
В наличииЦена 34 210 руб.8553 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 100...
-
В наличииЦена 36 880 руб.9220 руб. в СплитИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-1000A LCD
-
В наличииЦена 37 000 руб.9250 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)
-
В наличииЦена 38 840 руб.9710 руб. в СплитИБП Powercom Macan MAC-1500 черный
-
В наличииЦена 39 790 руб.9948 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1000 900Вт 1000...
-
В наличииЦена 40 220 руб.10055 руб. в СплитИБП CyberElectro ПИЛОТ-1000Р 1000ВА/900Вт
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
Отзывы о товаре ИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD