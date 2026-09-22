ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U (EX293050RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Рассмотрим одну из моделей этого бренда, характеризующуюся высокими техническими показателями и гибкостью установки. Этот ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что позволяет его устанавливать как в стоечный шкаф, так и в вертикальном положении, подстраиваясь под пространство вашего офиса или серверной. Он основан на топологии двойного преобразования (онлайн), что гарантирует постоянное и стабильное питание подключенных устройств за счет преобразования входящего переменного напряжения в постоянное и затем обратно в переменное. Это обеспечивает защиту от любых перепадов и нестабильностей во входящей электрической сети. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью в 3000 В·А, этот ИБП способен поддерживать работу критически важного оборудования в условиях полной нагрузки. Он подходит для однофазной электросети и выдает чистую синусоиду, обеспечивая стабильную работу даже самых требовательных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность прерывания электропитания. В условиях полной нагрузки устройство способно обеспечивать энергией подключенные устройства в течение примерно 2 минут, что достаточно для выполнения аварийных операций или корректного завершения работы оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 145 до 290 вольт, что обеспечивает его работу в условиях нестабильного электроснабжения. Используемая свинцово-кислотная батарея отличается надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрено 3 розетки типа EURO (CEE 7) и C13, что позволяет организовать бесперебойное питание разного вида устройств и техники. В целом, модель от ExeGate сочетает в себе высокую мощность, передовую технологию защиты и универсальность в установке, что делает ее отличным выбором для обеспечения надежности работы вашей системы.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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