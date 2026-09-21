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Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
15000
Полная мощность, ВА
15000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702698
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
15000
Полная мощность, ВА
15000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
200
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х15
Вес, кг.
16.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс предлагают непревзойденную надежность и защиту для вашего оборудования. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, является идеальным решением для обеспечения стабильного электроснабжения критически важного оборудования. С активной мощностью 15,000 Вт и полной мощностью 15,000 В·А, этот ИБП способен выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежное энергоснабжение. Он поддерживает чистую синусоидальную форму напряжения, что гарантирует высококачественное питание подключаемых устройств. ИБП типа "с двойным преобразованием" (онлайн) обеспечивает максимальную защиту от перебоев в электросети, мгновенно переходя в автономный режим, чтобы предотвратить сбои и потерю данных. При этом минимальное и максимальное входное напряжение составляет от 200 В до 240 В соответственно. Модель оснащена двумя розетками типа EURO (CEE 7), что делает её подходящей для использования как в офисах, так и в домашних условиях. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные в случае отключения электроэнергии. Вес устройства составляет 16,5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в ограниченном пространстве при сохранении высокой производительности. Устройство оснащено свинцово-кислотной аккумуляторной батареей, что обеспечивает долговечность и надежность в работе. Бренд Импульс гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, обеспечивая пользователей спокойствием и уверенностью в защите своего оборудования от непредвиденных ситуаций в электросети.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Фора 1500Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
15000
Полная мощность, ВА
15000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
200
Макс. входное напряжение, В
240
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс предлагают непревзойденную надежность и защиту для вашего оборудования. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, является идеальным решением для обеспечения стабильного электроснабжения критически важного оборудования. С активной мощностью 15,000 Вт и полной мощностью 15,000 В·А, этот ИБП способен выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая надежное энергоснабжение. Он поддерживает чистую синусоидальную форму напряжения, что гарантирует высококачественное питание подключаемых устройств. ИБП типа "с двойным преобразованием" (онлайн) обеспечивает максимальную защиту от перебоев в электросети, мгновенно переходя в автономный режим, чтобы предотвратить сбои и потерю данных. При этом минимальное и максимальное входное напряжение составляет от 200 В до 240 В соответственно. Модель оснащена двумя розетками типа EURO (CEE 7), что делает её подходящей для использования как в офисах, так и в домашних условиях. Время работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные в случае отключения электроэнергии. Вес устройства составляет 16,5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в ограниченном пространстве при сохранении высокой производительности. Устройство оснащено свинцово-кислотной аккумуляторной батареей, что обеспечивает долговечность и надежность в работе. Бренд Импульс гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, обеспечивая пользователей спокойствием и уверенностью в защите своего оборудования от непредвиденных ситуаций в электросети.


Теги товара: с чистой синусоидой
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