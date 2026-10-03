ИБП Powercom Macan MRT-1000SE
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-1000SE
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой высокоэффективные устройства, обеспечивающие надежную защиту электропитания ваших критически важных систем. Данная модель весом 14,7 кг превосходно подходит как для домашнего использования, так и для малого и среднего бизнеса благодаря своим компактным размерам и гибкости установки в форм-факторе Rack/Tower. С мощностью 1000 Вт (или 1000 В·А в полной мощности) этот ИБП способен надежно защитить ваши устройства от неожиданных отключений электричества и перепадов напряжения. Благодаря технологии двойного преобразования (Онлайн), источник обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особо важно для чувствительного оборудования. ИБП Powercom оснащен всеми необходимыми функциями защиты: имеет 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств; оборудован защитой локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительное спокойствие при работе с цифровыми и телекоммуникационными устройствами. Максимальная поглощаемая энергия импульса до 500 Дж обеспечивает дополнительную защиту от резких скачков напряжения. Быстрое время переключения на батарею, всего 4 мс, гарантирует практически мгновенную реакцию при любой аварийной ситуации. С количеством фаз равным одной, этот ИБП отлично справляется с обычными бытовыми и офисными нагрузками. Бренд Powercom является проверенным лидером в сфере электроники, предлагая продукцию, на которую можно положиться в любой ситуации.
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, со стабилизатором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
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