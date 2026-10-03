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ИБП Powercom Macan MRT-1000SE купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Macan MRT-1000SE

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Macan MRT-1000SE - фото 1
  • ИБП Powercom Macan MRT-1000SE - фото 2
  • ИБП Powercom Macan MRT-1000SE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 900 руб. 
Начислим 635 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Powercom Macan MRT-1000SE
31 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х19
Вес, кг.
17.5

Описание товара ИБП Powercom Macan MRT-1000SE

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой высокоэффективные устройства, обеспечивающие надежную защиту электропитания ваших критически важных систем. Данная модель весом 14,7 кг превосходно подходит как для домашнего использования, так и для малого и среднего бизнеса благодаря своим компактным размерам и гибкости установки в форм-факторе Rack/Tower. С мощностью 1000 Вт (или 1000 В·А в полной мощности) этот ИБП способен надежно защитить ваши устройства от неожиданных отключений электричества и перепадов напряжения. Благодаря технологии двойного преобразования (Онлайн), источник обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особо важно для чувствительного оборудования. ИБП Powercom оснащен всеми необходимыми функциями защиты: имеет 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств; оборудован защитой локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительное спокойствие при работе с цифровыми и телекоммуникационными устройствами. Максимальная поглощаемая энергия импульса до 500 Дж обеспечивает дополнительную защиту от резких скачков напряжения. Быстрое время переключения на батарею, всего 4 мс, гарантирует практически мгновенную реакцию при любой аварийной ситуации. С количеством фаз равным одной, этот ИБП отлично справляется с обычными бытовыми и офисными нагрузками. Бренд Powercom является проверенным лидером в сфере электроники, предлагая продукцию, на которую можно положиться в любой ситуации.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Macan MRT-1000SE




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
500
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой высокоэффективные устройства, обеспечивающие надежную защиту электропитания ваших критически важных систем. Данная модель весом 14,7 кг превосходно подходит как для домашнего использования, так и для малого и среднего бизнеса благодаря своим компактным размерам и гибкости установки в форм-факторе Rack/Tower. С мощностью 1000 Вт (или 1000 В·А в полной мощности) этот ИБП способен надежно защитить ваши устройства от неожиданных отключений электричества и перепадов напряжения. Благодаря технологии двойного преобразования (Онлайн), источник обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особо важно для чувствительного оборудования. ИБП Powercom оснащен всеми необходимыми функциями защиты: имеет 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств; оборудован защитой локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительное спокойствие при работе с цифровыми и телекоммуникационными устройствами. Максимальная поглощаемая энергия импульса до 500 Дж обеспечивает дополнительную защиту от резких скачков напряжения. Быстрое время переключения на батарею, всего 4 мс, гарантирует практически мгновенную реакцию при любой аварийной ситуации. С количеством фаз равным одной, этот ИБП отлично справляется с обычными бытовыми и офисными нагрузками. Бренд Powercom является проверенным лидером в сфере электроники, предлагая продукцию, на которую можно положиться в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Macan MRT-1000SE - купить по цене 31900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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