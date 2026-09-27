Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1000 1000ВА черный (SL10201)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1000 1000ВА черный (SL10201)
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1000 1000ВА черный (SL10201) ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 1000 – это серия высокоэффективных, надежных и доступных ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии СЛИМ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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