Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
39х25х19
Вес, кг.
16
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS XPERT с двойным преобразованием разработаны для медицинского и сетевого оборудования. Функция мониторинга осуществляется за счет подключения к ПК через USB либо порт RS232. Устройства оснащены LCD-дисплеем и поддерживают установку карты SNMP для удаленного управления и платы «сухих» контактов. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT поддерживают автонастройку глубины разряда, что продлевает срок службы аккумуляторных батарей.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автотестирование батарей, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS XPERT с двойным преобразованием разработаны для медицинского и сетевого оборудования. Функция мониторинга осуществляется за счет подключения к ПК через USB либо порт RS232. Устройства оснащены LCD-дисплеем и поддерживают установку карты SNMP для удаленного управления и платы «сухих» контактов. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT поддерживают автонастройку глубины разряда, что продлевает срок службы аккумуляторных батарей.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Источник бесперебойного питания Smartwatt XPert 1800Вт 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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