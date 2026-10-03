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ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085)

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ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 1
ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 2
ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 3
ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
6
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 3
  • ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644754
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
2
Макс. входное напряжение, В
140
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х33
Вес, кг.
7.4

Описание товара ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и отключений электроэнергии. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивую установку и удобное размещение в офисе или дома. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), ИБП POWERMAN обеспечивает постоянное чистое питание, защищая подключенное оборудование от любых электрических аномалий. Активная мощность устройства составляет 1800 Вт, а полная мощность - 2000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу даже высокоэнергозатратных устройств. ИБП поддерживает одну фазу и генерирует напряжение в форме чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительной электроники. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 6 минут, что дает пользователям достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения ИБП варьируется от минимальных 2 В до максимальных 140 В, обеспечивая высокий уровень защиты от нестабильного электропитания. Устройство также характеризуется максимальной поглощаемой энергией импульса в 300 Дж, что эффективно защищает от кратковременных перенапряжений. Свинцово-кислотный тип батареи гарантирует длительный срок службы и надежность в эксплуатации. ИБП оснащен тремя розетками типа EURO (CEE 7), обеспечивающими подключение разнообразных устройств. В совокупности эти характеристики делают ИБП POWERMAN отличным выбором для обеспечения стабильного энергоснабжения в любой ситуации.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 2000 Plus 1800W (6114085)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
6
Мин. входное напряжение, В
2
Макс. входное напряжение, В
140
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и отключений электроэнергии. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что обеспечивает его устойчивую установку и удобное размещение в офисе или дома. Благодаря топологии с двойным преобразованием (онлайн), ИБП POWERMAN обеспечивает постоянное чистое питание, защищая подключенное оборудование от любых электрических аномалий. Активная мощность устройства составляет 1800 Вт, а полная мощность - 2000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу даже высокоэнергозатратных устройств. ИБП поддерживает одну фазу и генерирует напряжение в форме чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительной электроники. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 6 минут, что дает пользователям достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Диапазон входного напряжения ИБП варьируется от минимальных 2 В до максимальных 140 В, обеспечивая высокий уровень защиты от нестабильного электропитания. Устройство также характеризуется максимальной поглощаемой энергией импульса в 300 Дж, что эффективно защищает от кратковременных перенапряжений. Свинцово-кислотный тип батареи гарантирует длительный срок службы и надежность в эксплуатации. ИБП оснащен тремя розетками типа EURO (CEE 7), обеспечивающими подключение разнообразных устройств. В совокупности эти характеристики делают ИБП POWERMAN отличным выбором для обеспечения стабильного энергоснабжения в любой ситуации.


Теги товара: с чистой синусоидой
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