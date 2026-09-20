Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 1000L (1547590)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 1000L (1547590)
Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 Euro 1000L 900Вт 1000ВА черный 1547590 подойдет для устройств, требующих обеспечения длительного времени автономной работы электроприборов для различных систем зданий и сооружений - отопление, водоснабжение, вентиляция, а также для любого оборудование требующее значительно времени резервирования (серверы, дата центры, графические станции). Главная цель ИБП такого типа – не дать насосам или котлу отопления остановить при отключении электроэнергии и, соответственно, оставить помещение без тепла. В случае отключения электричества ИБП подаст напряжение за доли секунды и продолжит подавать напряжение на оборудование. Как только электричество снова включится, произойдет обратное переключение на питание от сети и ИБП начнет подзарядку аккумуляторов. ИБП работает по технологии двойного преобразования входного напряжения, что повышает качество питающего тока. С ним дорогостоящее оборудование не выйдет из строя при скачках напряжения, а при полном отключении электричества будет работать длительное время.
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Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA, с чистой синусоидой
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